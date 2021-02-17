Справою про вбивство Шеремета має займатися СБУ, а не МВС – заява «Євросолідарності»

Народні депутати з «Євросолідарності» прийшли до генпрокуратури із зверненням

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність» звернулися до генерального прокурора з вимогою змінити підслідність справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. На їхню думку, розслідуванням має займатись не МВС, а СБУ.

«По-перше, цей злочин є терактом, а по-друге, є інформація з Білорусі про ймовірну причетність до цієї справи спецслужб сусідньої держави. З огляду на це розслідуванням має займатися Служба безпеки України», – йдеться у заяві «ЄС».

«Ми звертаємось до генерального прокурора Венедіктової з вимогою змінити підслідність по справі Шеремета, де троє обвинувачених Андрій Антоненко Юлія Кузьменко і Яна Дугарь мають різні запобіжні заходи. Яна має можливість спокійно пересуватися по території України. Юлія Кузьменко під цілодобовим домашнім арештом. І Андрій уже більше року в СІЗО», – говорить Михайло Бондар.

«Досі не визначений мотив, досі ми не можемо назвати, що є докази, і тому ми вважаємо, що підслідність має перейти до СБУ. Тим більше, що нещодавно ми всі чули заяви і витік інформації про білоруські спецслужби. І наша вимога – змінити підслідність, щоб це все перейшло до СБУ», – каже народна депутатка Марія Іонова.

«Ми вже один раз зверталися до Венедіктової, але, на жаль, отримали розмиту відповідь. Тому ми вирішили вже особисто прийти, і сподіваємось, що вона є на робочому місці. Згідно закону вона має прийняти нас невідкладно і особисто дасть відповідь, чому все ж таки ця справа не переходить до СБУ», – пояснює Іонова.

«Ми підкреслюємо, що і адвокати, і ми як народні депутати, і все суспільство абсолютно зацікавлені в тому, щоб знайшли реальних вбивць і вони були покарані», – резюмує Марія Іонова.

Депутатське звернення підписали народні депутати з фракції «Європейська солідарность» Марія Іонова, Софія Федина, Ірина Фріз, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Микола Величкович, Володимир Ар’єв, а також Соломія Бобровська та Андрій Шараськін з фракції «Голос».

Нагадаємо, що напередодні адвокат повідомив про те, що в Андрія Антоненка у СІЗО загострилася хвороба судин і руйнуються зуби.

Інша фігурантка справи про вбивство Шеремета Юлія Кузьменко йде на довибори у Раду від «Євросолідарності».

Нагадаємо, апеляційний суд Києва 10 лютого вчергове відмовив адвокатам ветерана АТО та співака Андрія Антоненка щодо зміни запобіжного заходу у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 3 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.