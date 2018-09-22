Двоє українців поставляли до Росії військове ракетне обладнання



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Затримання відбулося під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону

Один з організаторів злочинної схеми затриманий

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України викрила злочинну групу організаторів каналу постачання до Російської Федерації запчастин і комплектуючих до ракетних систем, а саме - систем управління реактивними снарядами, систем навігації та зв’язку, які були викрадені безпосередньо зі складів військових частин, де вони зберігалися, чи зняті з бойової техніки. Про це повідомила прес-служба відомства.

З двох братів - організаторів групи було затримано одного. Затримання відбулося під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2018 років вказані громадяни України через кур’єрів передавали до Російської Федерації зазначене обладнання для подальшого виготовлення продукції військового призначення та зброї на території країни-агресора. Також встановлено, що серед вилученого під час передачі до Російської Федерації обладнання - діоди типу 2Д922А, які використовуються при виготовленні командно-вимірювальної системи «Компарус», виробником якої є ракетно-космічний завод «ГКНПЦ ім. М.В. Хрунічева» (м. Москва, РФ), та діоди типу2Д922АВ, які встановлюються в маркерному, курсовому та глісадному модулях в складі бортової навігаційно-посадочної апаратури «КУРС-93-М», - сказано у повідомленні.

За оперативною інформацією, вилучене обладнання протягом 20 останніх років викрадалося зі складів військових частин та знімалося з бойової техніки, що буде перевірено у ході подальшого проведення досудового розслідування. Виготовлена з встановленням комплектуючих українського виробництва зброя призначалася для подальшого використання її проти українських військових формувань та державних силових структур під час проведення Операції об’єднаних сил на Сході України. Таким чином, зрадники України діяли з метою сприяння діяльності терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», зазначають у відомстві.

Під час санкціонованих судом обшуків, в ході проведення слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, електронне листування із замовниками з Російської Федерації, а також і значну кількість вказаних елементів і комплектуючих військового призначення та подвійного використання, у тому числі чотири спеціальні комплекси автоматизованих засобів відображення (елемент управління повітряним рухом) «Топаз-2000».

На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Відносно нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Другого організатора злочинної групи оголошено у розшук.

Досудове розслідування триває.