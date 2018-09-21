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    В окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині – соцмережі

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    В окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині – соцмережі
    Фото зі спільноти «Это Текстильщик, детка!» у ВКонтакте

    Місцеві розповіли, що невідомий чоловік кинув гранату на зупинці «Шахта №19»

    Мешканці окупованого Донецька повідомили, що у хлібному магазині Кіровського району міста стався вибух.

    Фото зруйнованого магазину очевидці опублікували у спільноті соцмережі «Вконтакте».

    Місцеві розповіли, що невідомий чоловік кинув гранату на зупинці «Шахта №19». Внаслідок вибуху, за їхніми даними, постраждала жінка, ймовірно – продавець магазину.

    На місце вибуху, який стався близько 15:00, прибули медики та рятувальники.

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    В окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині – соцмережі
    В окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині – соцмережі
    Фото зі спільноти «Это Текстильщик, детка!» у ВКонтакте

    Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

    Нагадаємо, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

    У вбивстві Захарченка підозрювали одного з його охоронців

    Джерело: Громадське

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