В окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині – соцмережі
-
Розсилка
Місцеві розповіли, що невідомий чоловік кинув гранату на зупинці «Шахта №19»
Мешканці окупованого Донецька повідомили, що у хлібному магазині Кіровського району міста стався вибух.
Фото зруйнованого магазину очевидці опублікували у спільноті соцмережі «Вконтакте».
Місцеві розповіли, що невідомий чоловік кинув гранату на зупинці «Шахта №19». Внаслідок вибуху, за їхніми даними, постраждала жінка, ймовірно – продавець магазину.
На місце вибуху, який стався близько 15:00, прибули медики та рятувальники.
Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.
Нагадаємо, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).
У вбивстві Захарченка підозрювали одного з його охоронців.
Джерело: Громадське