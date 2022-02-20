«Евакуйовані» з ОРДЛО до Росії повертаються додому – Міноборони

«Їх там ніхто не годує, не розселяє» – Резніков

Вивезені до Росії мешканці окупованого Донбасу самостійно повертаються додому, оскільки їх там «ніхто не годує і не розселяє». Про це 20 лютого розповів міністр оборони Олексій Резніков у ефірі «ТСН.Тиждень».

Нібито масове вивезення громадян України з ОРДЛО до Росії міністр назвав фарсом, адже терористи вивезли лише декілька тисяч осіб. І навіть цій невеликій кількості людей у РФ не змогли створити необхідні умови для проживання.

«Декілька тисяч вони (бойовики – ред.) показово вивезли. Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому. Їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для «Мосфільму» чи хто у них там займається кіношками», – зазначив Резніков.

Також міністр заявив, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає.

Нагадаємо, у Росії не задоволені через евакуацію жителів Донбасу.

За даними регіонального уряду, в Ростовській області на ранок 20 лютого офіційно розміщено 6,5 тис. евакуйованих з окупованої частини Донбасу людей, у тому числі 2,7 тис. дітей. Працюють 98 пунктів тимчасового прийому переселенців у 32 містах та районах. За даними окупаційної влади, з непідконтрольних Києву територій до Росії виїхали понад 40 тис. людей.

Як повідомляв «Главком», стало відомо, в яких умовах мешкатимуть у Росії жителі окупованих територій Донбасу.

Тим часом евакуйовані жителі ОРДЛО скаржаться, що їх «кинули» (відео).

Читайте також: