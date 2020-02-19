СБУ підозрює керівництво Адміністрації морських портів та Одеського морського порту у масштабних зловживаннях



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Фото: пресцентр СБУ

За версією слідства, протягом п`яти років посадовці держпідприємств здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора підозрює керівництво ДП «Адміністрація морських портів України» та «Одеський морський торговельний порт» у масштабних зловживаннях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства, протягом п`яти років посадовці держпідприємств здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

Для бізнесменів керівництво порту затвердило розцінки, що в 10-15 разів були нижчими від фактичних витрат. До того ж орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні і святкові дні та вночі. Витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів здійснював Одеський морський торговельний порт собі у збиток.

Таким чином фірми-орендарі фактично перебрали на себе послуги із буксирування, що раніше надавали державні підприємства. Через таку «програму лояльності» афілійовані до чиновників структури отримували надприбутки від судновласників, які мали надходити до бюджету.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України, тривають обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах.