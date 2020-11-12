ЗМІ: Державна «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» торгує з окупованим Кримом

Стверджується, що вантаж доставлять до окупованого Армянська, де знаходиться «Кримський Титан»

Державна «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» відправила вантаж ільменіту на «Кримський Титан» через фірму-посередника Belanto trade (Чехія) і перевантаженням в Констанці (Румунія).

Як повідомляє «Мінпром», про це свідчать дані маршрутів суден SALVINIA і SOURIA. З Іллічівська в Констанцу (Румунія) 10 листопада вийшло Панамське судно SALVINIA під ліберійським прапором з вантажем ільменіту ОГХК і 11 листопада стало в порту. SALVINIA привезла до Румунії 10 тис. т ільменіту, проданого держкомпанією Чеській фірмі-посереднику Belanto trade, за договором, укладеним у жовтні в. о. голови ОГХК Артуром Сомовим.

Як стверджується, схема ініційована Сомовим і його заступником Тетяною Гогенко, полягає в тому, що Belanto trade замінить німецьку ITS, яка раніше купувала Іршанський ільменіт ОГХК, а потім відвантажувала його в окупований Крим. Назустріч SALVINIA з порту Латакія (Сирія) вийшло інше судно – SOURIA, занесене в санкційний список США у 2016 (за порушення заборони на вхід в територіальні води Криму), яке вже засвітилося в постачанні Іршанського ільменіту в Крим в серпні.

У ніч на 13 листопада ільменіт ОГХК перевантажать з SALVINIA на SOURIA. Останнє судно майже допливло в порт перевантаження Констанца.

Далі SOURIA попливе до Феодосії, звідки вантаж доставлять до Армянська, де знаходиться «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Як повідомлялося, чеська Belanto trade s.r.o, згідно з укладеною 13 жовтня з ОГХК викупить у держкомпанії 50 тис. т іршанського ільменіту в жовтні-грудні 2020 з відстрочкою платежу на 35 днів за ціною нижче ринку з подальшою постачею на «Кримський титан».

Сума контракту, підписаного Сомовим, становить 6,453 млн євро. Belanto trade спеціалізується на оренді нерухомості і має статутний капітал 120 Чеських крон або 4,41 Євро. Власники компанії – Івета і Мирослав Шилхан. Бізнесмени зареєстрували в Чехії понад 30 компаній з мізерним статутним капіталом і надають їх іншому бізнесу як «прокладки» під різні потреби. C 2014 року Крим знаходиться під контролем Росії, Україна та інші країни світу цього не визнають.

Нагадаємо, що чеська Belanto буде поставляти ільменіт ОГХК в Крим.