Чеська Belanto буде поставляти ільменіт ОГХК в Крим – ЗМІ



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Belanto trade не володіє потужностями по перероблюванню ільменіту

Сума контракту, підписаного в.о. голови ОГХК Артуром Сомовим становить 6,453 млн євро

Чеська Belanto trade s. r. o, згідно з укладеним 13 жовтня з Об'єднаною гірничо-хімічною компанією контрактом викупить у ОГХК 50 тисяч тонн іршанського ільменіту в жовтні-грудні 2020 з відстрочкою платежу в 35 днів з подальшою поставкою на «Кримський титан».

Про це повідомляє Мінпром з посиланням на контракт, який є в розпорядженні редакції.

За словами члена правління держкомпанії, схема ініційована Сомовим і його заступником Тетяною Гогенко полягає в тому, що Belanto trade замінить німецьку ITS, яка раніше купувала Іршанський ільменіт ОГХК, а потім відвантажувала його в окупований Крим.

«По ITS виникло багато питань після того, як в пресі з'явилася інформація щодо відвантажень на Крим і це виявилося правдою. Наскільки мені відомо, Денис Кудін з Фонду держмайна дав вказівку замінити ITS, щоб не переривати постачання на Крим. Тепер Belanto буде поставляти наш ільменіт на «Кримський Титан». Йому він підходить. Станом на сьогодні, Іршанський ГЗК вже відвантажив в порт для Belanto близько 2 тис.т ільменіту», – повідомило джерело.

При цьому, чеський трейдер викупить ільменіт за заниженими цінами, з дисконтом у 25-95 дол.

Згідно з укладеним з Belanto контрактом, вартість тонни складе 129 євро або 145 дол., на ринку ж ціна ільменіту вмістом 56% TiO2 (як в іршанському), на умовах FCA в період укладення контракту становила 170-240 дол/т. У Китаї вартість ільменіту з аналогічним вмістом коливалася в межах 250-300 дол/т на умовах CFR.

За оцінкою Мінпрому в держкомпанії, на відправці одного корабля ОГХК зазнає збитків у розмірі від 500 тис.до 2 млн гривень.

Попереднє правління ОГХК реалізувало Іршанський ільменіт дорожче – по 150 дол. за т, і це стало предметом звинувачень у корупції та завдаваних збитків ОГХК.

Belanto trade спеціалізується на оренді нерухомості та має статутний капітал 120 чеських крон або 4,41 євро. Власники компанії-Івета і Мирослав Шилхан. Бізнесмени зареєстрували в Чехії понад 30 компаній з мізерним статутним капіталом і надають їх іншому бізнесу як «прокладки» під різні потреби.

Belanto trade не володіє потужностями по перероблюванню ільменіту.

Водночас, після звільнення ФДМ попереднього в.о. глави ОГХК Пітера Девіса і призначення замість нього Сомова, монопольне право на придбання продукції другої філії ОГХК – Вільногірського ГМК, – отримали компанії бізнесмена Віталія Кучука: MCD, а також IMMCO і Керамплюс.

У жовтні 2020 ОГХК реалізувала MCD продукції на 1,9 млн дол. з 2,33 млн дол. загального експорту. Це 82% всіх продажів за кордон. За даними ЗМІ, MCD IMMCO Керамплюс і Керамглас управляються бізнесменом Кучуком з офісу в Дніпрі.

Як повідомлялося, ФДМ звільнив Девіса з посади в.о. голови правління ОГХК 5 жовтня. Девіс звинуватив Фонд держмайна в корупції та лобіюванні інтересів Кучука, що призвело до збитків у держкомпанії.

Нагадаємо, що ОГХК зупинила виробництво через борги та не виплатила зарплати – профспілка.