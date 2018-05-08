СБУ провела обшуки у Симоненка: вилучено пістолет і агітматеріали

Правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, спрямовані на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу

Служба безпеки України провела обшуки в лідера забороненої компартії України Петра Симоненка. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Повідомляється, що правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, спрямовані на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу, а також предмети, схожі на пістолет АПС з глушником та 120 патронів



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Правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, спрямовані на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу

Служба безпеки України провела обшуки в лідера забороненої компартії України Петра Симоненка.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, спрямовані на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу, а також предмети, схожі на пістолет АПС з глушником та 120 патронів до нього.

Повідомляється, що обшуки були проведені в межах кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109( Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 111 ( Державна зрада) Кримінального кодексу України.

У компартії заявили, що інформація про обшуки у Петра Симоненка «є відвертою брехнею і чистої води провокацією».

Раніше повідомлялося, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курував росіянин на прізвище Гогічаєв, що підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком.