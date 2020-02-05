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    СБУ проводить обшуки на телеканалі «1+1», - Дубінський

    • Розсилка
    Олександр Дубінський заявив про обшуки на &laquo;1+1&raquo; - СБУ проводить обшуки на телеканалі «1+1», - Дубінський
    Олександр Дубінський заявив про обшуки на «1+1»

    За словами нардепа, обшуки проводять співробітники Служби безпеки України

    Прямо зараз на телеканалі «1+1» за адресою Куренівська, 18 - йде обшук. Про це повідомив нардеп Олександр Дубінський із фракції «Слуга народу» і колишній телеведучий у Facebook.

    За його словами, обшуки проводять співробітники Служби безпеки України.

    Нагадаємо, у листопаді 2019 року працівники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у власника телеканалу «Прямий», колишнього народного депутата Володимира Макеєнка. Своє чергою на телеканалі «Прямий» заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова.

    Як повідомлялося, ДБР проводить слідство щодо можливого ухилення від сплати податків п’ятим президентом України Петром Порошенком під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».


    обшук телебачення СБУ Олександр Дубінський
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