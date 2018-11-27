Томос для України: жодних відкладень чи затягувань Матір-Церква не передбачає
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Наближаємось до мети
Упродовж засідань 27-29 листопада Святий і Священний синод Вселенського патріархату розгляне українське питання.
Всі офіційні коментарі будуть після завершення, тому поки гарячих новин не передбачається.
Синод розгляне текст Томосу про автокефалію української Православної церкви, визначить дату Собору в Україні для обрання предстоятеля.
Обраний предстоятель власне і отримає Томос.
Жодних відкладень чи затягувань Матір-Церква не передбачає.
Найголовніше: йдеться про створення незалежної церкви, повноправної автокефалії, рівної іншим 14 помісним церквам.
Наближаємось до мети.
Джерело: блог Ростислава Павленка