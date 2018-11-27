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    Думки вголос

    Томос для України: жодних відкладень чи затягувань Матір-Церква не передбачає

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    • Розсилка
    Йдеться про створення незалежної церкви, повноправної автокефалії, рівної іншим 14 Помісним Церквам - Томос для України: жодних відкладень чи затягувань Матір-Церква не передбачає
    Йдеться про створення незалежної церкви, повноправної автокефалії, рівної іншим 14 Помісним Церквам

    Наближаємось до мети

    Упродовж засідань 27-29 листопада Святий і Священний синод Вселенського патріархату розгляне українське питання.

    Всі офіційні коментарі будуть після завершення, тому поки гарячих новин не передбачається.

    Синод розгляне текст Томосу про автокефалію української Православної церкви, визначить дату Собору в Україні для обрання предстоятеля.

    Обраний предстоятель власне і отримає Томос.

    Жодних відкладень чи затягувань Матір-Церква не передбачає.

    Найголовніше: йдеться про створення незалежної церкви, повноправної автокефалії, рівної іншим 14 помісним церквам.

    Наближаємось до мети.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    томос автокефалія
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