Бійцю АТО, якого підрізали на Подолі, зробили операцію

Дмитро Вербич операцію переніс нормально, але лікарі прогнозів не дають

Бійцю АТО Дмитру Вербичу, на якого у середу, 2 травня, напали на Подолі і поранили ножем, зробили операцію. Військовий знаходиться в хірургічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні. Про це розповіла Інформатору адвокат потерпілого Наталія Фещик. «Дмитро Вербич знаходиться в хірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. У



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Учасник АТО Дмитро Вербич

Дмитро Вербич операцію переніс нормально, але лікарі прогнозів не дають

Бійцю АТО Дмитру Вербичу, на якого у середу, 2 травня, напали на Подолі і поранили ножем, зробили операцію. Військовий знаходиться в хірургічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні.

Про це розповіла Інформатору адвокат потерпілого Наталія Фещик. «Дмитро Вербич знаходиться в хірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. У нього важка травма - ножове поранення в спину. Удар ножа прийшовся в область куприка, на щастя, лезо не дійшла до нирок», - повідомила адвокат.

За її словами, лікарі прогнозів не дають, однак чоловік операцію переніс нормально, стан у нього стабільний.

Також правозахисниця зазначила, що на даний момент чекають результатів експертизи за ступенем тяжкості тілесних ушкоджень.

Фещик каже, що буде домагатися того, щоб те, що трапилося, кваліфікували як замах на умисне вбивство.

Напередодні стало відомо, що на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.