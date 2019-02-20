СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

Зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування

У межах проведення Операції об’єднаних сил співробітники ГУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ викрили та припинили масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині Луганщини діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

Фінансовий центр мав 20 відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБ України задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже п’ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через Інтернет-сервіси.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив 170 мільйонів гривень. З отриманих за надання «послуг» грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого бюджету ЛНР.

Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам. Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.

Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).