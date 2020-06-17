СБУ викрила керівництво «Електроважмашу» на поставках продукції до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

За висновками експертів, продаж продукції за цінами, що нижчі від собівартості, завдав держпідприємству збитки на суму понад 15 млн гривень

Служби безпеки України викрила керівництво Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» на поставках продукції до країни-агресора. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували, що посадовці заводу під виглядом контракту з європейською комерційною структурою транспортували продукцію до РФ. Протягом 2019-2020 років вони уклали низку завідомо збиткових угод, згідно з якими агрегати та запчастини надходили найбільшому виробнику маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Розрахунки в оборудці проводили у російських рублях.