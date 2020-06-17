СБУ викрила керівництво «Електроважмашу» на поставках продукції до Росії
За висновками експертів, продаж продукції за цінами, що нижчі від собівартості, завдав держпідприємству збитки на суму понад 15 млн гривень
Служби безпеки України викрила керівництво Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» на поставках продукції до країни-агресора. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували, що посадовці заводу під виглядом контракту з європейською комерційною структурою транспортували продукцію до РФ. Протягом 2019-2020 років вони уклали низку завідомо збиткових угод, згідно з якими агрегати та запчастини надходили найбільшому виробнику маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Розрахунки в оборудці проводили у російських рублях.
За висновками експертів, продаж продукції за цінами, що нижчі від собівартості, завдав держпідприємству збитки на суму понад 15 млн гривень.
На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків у приміщенні ДП «Завод «Електроважмаш» правоохоронці провели обшук та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність керівництва підприємства.
Наразі двом топ-менеджерам заводу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Одному за ч. 2 ст. 367, другому за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.
Операцію із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3.