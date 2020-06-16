На заводі «Електроважмаш» – обшуки у справі про розтрату держмайна (фото)



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Фото: khar.gp.gov.ua

Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, зазначили у прокуратурі

У приміщеннях ДП «Завод «Електроважмаш» в Харкові проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

«Обшуки проводяться під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 3 у рамках кримінального провадження за фактом розтрати у великих розмірах майна державного підприємства «Завод «Електроважмаш» за ч. 4 ст. 191 КК України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив прокурор області Олександр Фільчаков, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 рр. посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено низку завідомо збиткових угод. «Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів та запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалась напряму з ДП «Завод «Електроважмаш» до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації. Усі розрахунки проводились у російських рублях. При цьому продукція ДП, яке й так знаходиться у вкрай скрутному фінансовому становищі, реалізовувалась за вартістю, значно нижчою від фактичної собівартості», - заявив прокурор.

Фото: khar.gp.gov.ua

За попередньо встановленими даними, внаслідок здійснення лише двох поставок тягових агрегатів державному підприємству завдано збитків на суму 1 млн 100 тис. грн. Ще низку поставок по вже підписаних посадовими особами підприємства специфікаціях не здійснено через незавершення виробничого циклу.

Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, підкреслили в прокуратурі.