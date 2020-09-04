СБУ викрила масштабну корупцію на Галицькій митниці



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СБУ викрила корупційну схему на митниці Львівщини Фото: СБУ

За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень

Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці Львівщини, які організували корупційну схему ввезення автомобілів у нашу країну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

У повідомленні йдеться, що оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста «Городок» Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур.

Співробітники СБУ документували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року.

Зокрема, було зафіксовано факт отримання зловмисниками хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин.

За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень.

СБУ провела 19 обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора та фігурантів провадження. Правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголосити підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.

Додатково встановлюється причетність ще інших посадовців митного поста та представників митно-брокерських структур до корупційної діяльності.