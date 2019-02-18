Як в Україні вирішити питання з фізичними особами-підприємцями?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Податки для фахівців ІТ-галузі в Україні є занадто низькими

Відразу можна сказати одне - ніхто зараз ФОПів чіпати не буде. Тому що вибори

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О защите маленького ФОПика

Вы хотите бороться с теневой экономикой? Вы хотите уменьшить неравенство между богатыми и бедными в Украине? Вы хотите уменьшить дефицит пенсионного Фонда?

Вы хотите бороться с контрабандой? Вы считаете, что таможня может давать в два раза больше? Вы говорите, что Украине будет не нужен МВФ в таком случае?

Ну признайтесь, хотите?

Но если вы хоть что-то начнете делать в этом направлении – вас проклянут. Готовьтесь почувствовать себя «Доктором смертью экономики», «Убийцей малого бизнеса» и «агентом мировой буржуазии».

Почему в Украине существует такое большое неравенство? Есть картинки красивых городов, где тысячи людей стоят в пробках, ходят в рестораны, забивают битком огромные торговые центры, летают в Европу выпить чашечку кофе. Это все есть. Это не басни. Но с другой стороны есть сотни тысяч людей и даже миллионы, для которых эта картинка – лишь фраза, о недостижимом и невозможном.

И да, настоящий либерал скажет, что «так этим людям и надо», ведь у них есть шанс заработать, но они им не пользуются.

Социалист скажет, что у пенсионеров нет возможности зарабатывать.

А реалист скажет, что бедные пенсионеры – это ресурс для популистов и чем больше их будет, тем больше вероятность победы кандидата, от деятельности которого пострадают все, в том числе люди из пробок и ресторанов.

Контрабанду и теневую экономику нельзя запретить. Можно сделать набор действий, которые уменьшат и то и другое явление. И ответ на то, как остановиться контрабанду, лежит не в плоскости таможни. И ответ на то, как сделать меньше теневую экономику тоже не касается исключительно силовиков. Хотя и их тоже. А главное, и от контрабанды и от теневой экономики миллионы украинцев получают плюсы. И эти люди будут недовольны, когда вы начнете наводить там порядок. Это естественно. Как естественно желание людей не платить налоги. Никто и никогда по своей воле их не платит.

Когда вы начнете бороться с контрабандой, ждите повторения «налогового майдана», когда тысячи мелких предпринимателей очень организовано будут протестовать. Потому что все они получают выгоду от торговли контрабандными товарами. И денежный поток, который там формируется, питает многих депутатов и чиновников. И эти депутаты будут вам очень красноречиво доказывать, что нельзя вводить фискализацию, нельзя требовать продажи только по чеку. И требования продажи по чеку будет приравнивать к «геноциду малого бизнеса».

Тоже самое с ФОПами. Сейчас разгорается движение «не дадим обидеть маленького ФОПа». Как ответ на инициативу правительства навести порядок в этой зоне, для того, чтобы ФОПы остались только те, кто действительно является физическим лицом предпринимателей. Потому что сейчас ФОПы – это огромный внутренний офшор. И защищая идею глобальной ФОПизации экономики Украины, которая деструктивно влияет на конкуренцию в Украине, многие концентрируется на одном сегменте – IT сектор. Выпячивая его и говоря, что инициатива убьет эту перспективную отрасль и ИТщники уедут.

Сразу можно сказать одно – никто сейчас ФОПы трогать не будут. Потому что выборы. «Не на часі». Поэтому ничего этому сегменту не угрожает. И ничего не изменится в ближайшее время.

А теперь, когда риск отодвинут в будущее, можно поговорить о том, нужно ли что-то делать с ФОПами.

И давайте пока выведем IT-шников за скобки. Главное отличие ИТ-сектора – он в основном работает на аутсорс. А значит не конкурирует внутри Украины. ИТ-сектор во вселенной ФОП можно сравнить с контрабандой сигарет из Украины в Польшу. И там и там основной урон – от другого. И контрабанда для Украины зло когда мы говорим о входящем сером импорте. А контрабандный экспорт сигарет – это уже проблема для Польши. И с ней конечно надо бороться, потому что это криминал, но уже после того, как решены проблемы по крупнее.

Так и с ФОПами. Не надо прикрываться ИТщниками и их вкладом в экономику Украины. Потому что во всех ресторанах, даже когда там средний чек больше минимальной зарплаты, эти самые чеки выдают ФОПы. Потому что сети спортзалов – это фОПы. Потому что кассиры в супермаркетах – ФОПы. И рестораны не переедут в Польшу, и супермаркеты не исчезнуть, если там навести порядок. Но зато будет честная конкуренция, когда компании, которые работают без схем, не будут выглядеть «лохами» на фоне тех, кто все оформил через ФОПы. И это все давно пора было прикрыть. Потому что в Украине сотни и тысячи больших компаний, вся деятельность которых построена через ФОПы. И это ненормально. Это может быть законно, но только потому, что хитрые юристы нашли лазейки, что позволило использовать механизмы поддержки малого бизнеса для бизнеса большого. Но это пагубно для экономики. Прежде всего потому, что искажает конкуренцию. И потому, что дает пищу неравенству. И когда люди красноречиво доказывают, что нельзя трогать ФОП, потому что это убьет малый бизнес в Украине, то надо понимать, что эти люди защищают очень немаленький бизнес и очень большие теневые схемы.

В чем проблема борьбы с ФОПами? В ощущении справедливости. В стандартном аргументе «пока Ахметов не сидит». И действительно, сейчас на бизнес есть два финансовых давления – налоги и коррупционная рента. И бизнес более охотно платит коррупционную ренту. И потому что ее труднее избежать. И потому что она меньше. И бизнесу, который участвует в теневых схемах, просто выгоднее платить коррупционную ренту. И он не хочет ничего менять. И это надо признавать честно. Коррупционер и теневой бизнес – это часто взаимовыгодное сотрудничество.

Но правда и в том, что не убрав коррупционную ренту трудно заставить бизнес поверить, что надо играть по правилам. Поэтому наряду с наведением порядка с ФОПами необходимо имплементация правил BEPS (борьба с офшорами, чтобы убрать аргумент о том, что доят только маленьких), усилить борьбу с трансфертным ценообразованием, реформа налоговой (сервисная служба) и создание службы Финансовых Расследований, которая заберет полномочия у СБУ, полиции, налоговой полиции (зомби, который вроде бы умер, а вроде бы нет) приходить к бизнесу и будет построена по принципу аналитической службы. И вот параллельно с такими шагами нужно наводить порядок с внутренним офшором, с ФОПами. И без них, без этих шагов, действительно очень трудно доказать бизнесу, что он не стал крайним. Потому что «как не крути», а самая большая проблема экономики Украины – это силовики.

Ну а что делать с IT? Тоже ощущение справедливости говорит, что таких низких налогов быть не должно. Рационализм говорит о том, что резко повышать налоги может быть опасно. Поэтому этот вопрос надо рассматривать осторожно. И явно не в первую очередь. Хотя если реформы будут идти, если навести порядок в базовых вещах, то избежать роста налоговой нагрузки для ИТшников просто неизбежно. Просто потому что не справедливо, когда в бедной стране те люди, кто получает больше всего платят меньше всего налогов.

Джерело: блог Сергія Фурси

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