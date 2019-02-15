Військовослужбовця Нацгвардії впіймали на хабарі



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Правоохоронці затримали посадовця біля військової частини після отримання всієї суми хабара

Майор вимагав від місцевого жителя $1 тис. - прес-служба СБУ

На Кіровоградщині співробітники Служби безпеки України затримали заступника начальника відділу кадрів однієї з військових частин Національної гвардії. Військовослужбовець вимагав хабар за укладення контракту на проходження військової служби. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника відділу кадрів однієї із військових частин Національної гвардії, що дислокується на території Кіровоградської області», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав від місцевого жителя 1000 доларів. За цю суму зловмисник обіцяв вирішити питання щодо укладання контракту з чоловіком на проходження військової служби.

Правоохоронці затримали посадовця біля військової частини після отримання всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (Отримання хабара), слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на хабарі погорів командир військової частини в Рівненській області.