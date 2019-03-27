СБУ підтверджує видворення з України російської журналістки



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Російська журналістка пропагандистського видання «Украина.ру», що входить до холдингу «рупора Кремля» Дмитра Кисельова, Маргарита Бондар Скріншот з відео ssu.gov.ua

Зміст публікацій журналістки Маргарити Бондар сприяє інспіруванню міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної обстановки

За матеріалами Служби безпеки України Державною міграційною службою прийнято рішення щодо примусового видворення з території нашої країни російської журналістки Маргарити Бондар. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Протягом 2018 року Бондар на замовлення російського пропагандистського видання «Украина.ру», що входить до холдингу «рупора Кремля» Дмитра Кисельова систематично поширювала в мережі Інтернет тенденційну інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема вона публікувала недостовірні та провокативні матеріали стосовно порушення прав національних меншин представниками вітчизняних націоналістичних організацій та начебто бездіяльності української правоохоронної системи.

Згідно з експертним висновком фахівців Міністерства культури України, зміст вказаних публікацій сприяє інспіруванню міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

За порушення міграційного законодавства Державною міграційною службою прийнято рішення щодо примусового видворення у термін до 31 березня цього року Маргарити Бондар з території України із забороною в`їзду на три роки.

Як повідомлялось, рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента України 31 березня. На виборчих дільницяхчергуватимуть пожежні пости й піротехніки, рятувальники за необхідності готові застосувати авіацію ДСНС.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.