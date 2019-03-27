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    СБУ підтверджує видворення з України російської журналістки

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    <p>Російська журналістка пропагандистського видання &laquo;Украина.ру&raquo;, що входить до холдингу &laquo;рупора Кремля&raquo; Дмитра Кисельова, Маргарита Бондар</p> - СБУ підтверджує видворення з України російської журналістки

    Російська журналістка пропагандистського видання «Украина.ру», що входить до холдингу «рупора Кремля» Дмитра Кисельова, Маргарита Бондар

    Скріншот з відео ssu.gov.ua

    Зміст публікацій журналістки Маргарити Бондар сприяє інспіруванню міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної обстановки

    За матеріалами Служби безпеки України Державною міграційною службою прийнято рішення щодо примусового видворення з території нашої країни російської журналістки Маргарити Бондар. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Протягом 2018 року Бондар на замовлення російського пропагандистського видання «Украина.ру», що входить до холдингу «рупора Кремля» Дмитра Кисельова систематично поширювала в мережі Інтернет тенденційну інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема вона публікувала недостовірні та провокативні матеріали стосовно порушення прав національних меншин представниками вітчизняних націоналістичних організацій та начебто бездіяльності української правоохоронної системи.

    Згідно з експертним висновком фахівців Міністерства культури України, зміст вказаних публікацій сприяє інспіруванню міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

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    За порушення міграційного законодавства Державною міграційною службою прийнято рішення щодо примусового видворення у термін до 31 березня цього року Маргарити Бондар з території України із забороною в`їзду на три роки.

    Як повідомлялось, рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента України 31 березня. На виборчих дільницяхчергуватимуть пожежні пости й піротехніки, рятувальники за необхідності готові застосувати авіацію ДСНС.

    Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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