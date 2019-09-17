СБУ викрила посадовців Житомирської митниці на мільйонних зловживаннях



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За результатами експертизи, лише у 2019 році через дії зловмисників державному бюджету завдано збитки на майже 900 тис. грн

На масштабних зловживаннях Служба безпеки України викрила групу працівників одного із митних постів Житомирської митниці Державної фіскальної служби. Про це повідомила пресгрупа УСБ України в Житомирській області.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих, головних державних інспекторів, організували корупційний механізм мінімізації імпортного мита комерційним структурам, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Посадовці здійснювали оформлення нафтопродуктів за недостовірною класифікацією за заниженими ставками мита.

За результатами експертизи, лише у 2019 році через дії зловмисників державному бюджету завдано збитки на майже 900 тис. грн.

Трьом працівникам митниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо їх відсторонення від займаних посад.

Слідство продовжує вивчати зовнішньоекономічні угоди щодо недонарахувань на користь держави обов’язкових митних платежів.

Заходи з документування зловмисників проводилися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.