СБУ викрила самопроголошеного «президента України» (фото)

Служба безпеки викрила лідера фейкового «народовладдя», який оголосив себе «президентом» та сформував тіньовий уряд

Підозрюваний збирав однодумців до лав «всеукраїнського національного конгресу» і формував «тіньовий уряд»

Служба безпеки України викрила чоловіка, який проголосив себе «президентом України» і навіть сформував «тіньовий уряд». Його підозрюють у підривній діяльності проти державної безпеки, інформує пресцентр СБУ.

Повідомляється, що чоловік публічно заперечував легітимність органів чинної влади. І закликав замінити їх новоствореними, не виключаючи насильницьке повалення влади.

За даними слідства, підозрюваний збирав однодумців до лав «всеукраїнського національного конгресу» і формував «тіньовий уряд». На перших таких зборах домігся обрання себе так званим президентом України. Іншими рішеннями були призначені – «голова Верховної Ради», «прем'єр-міністр», «керівники» силових відомств, а діючі державні органи були визнані «терористичними структурами».

Чоловік також намагався заручитися ветеранів АТО та діючих військовослужбовців ЗСУ. В ході обшуку у нього вилучили:

печатки та бланки фейкових псевдоутворень;

комп'ютерну техніку та мобільні телефони;

«фейкові» розпорядження і «дипломатичні паспорти».

Зловмиснику повідомили про підозру за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Слідство встановлює інших причетних до цієї злочинної діяльності.

Ймовірно, затриманий – Анатолій Балахін. На його сторінці у Facebook вказується про обшуки СБУ.

фото зі сторінки Анатолія Балахіна у Facebook

Також відомо, що 21 грудня у Дніпрі відбувся «ІІІ Всеукраїнський національний конгрес, присвячений становленню конституційного процесу в Україні», однак його «президента Анатолія Балахіна» не було через візит СБУ.

«Президент, Анатолій Балахнін , який доклав чимало зусиль на організацію цього конгресу та всіх ланок процесу, не зміг долучитись у зв'язку з візитом СБУ, яка у незаконний спосіб намагалась будь-яким чином запобігти зустрічі пана Анатолія з делегатами», – написав «соратник» псевдопрезидента Олександр Скрипник.

До слова, у Харкові двох депутатів «Партії Шарія» позбавили мандатів.