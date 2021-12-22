У Харкові двох депутатів «Партії Шарія» позбавили мандатів

Харківська міська ТВК на підставі рішення вищого керівного органу партії зобов'язана визнати обраними наступних за черговістю кандидатів у депутати

Ухвалене рішення про відкликання Сергія Сирота та Микити Роженка відбулося «за народною ініціативою»

Депутатів Харківської міської ради Сергія Сироту та Микиту Роженка з «Партії Шарія» позбавили мандатів. Про це сьогодні, 22 грудня, на початку сесії Харківської міської ради повідомив голова фракції «Партії Шарія» у Харківській міській раді Володимир Плетньов, пише Depo.Харків.

За його словами, 14 грудня на позачерговому з'їзді «Партії Шарія» ухвалене рішення про відкликання Сергія Сирота та Микити Роженка «за народною ініціативою». «Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає», – сказав керівник фракції.

Плетньов підкреслив, що з цього моменту ці двоє депутатів втрачають мандат, після цього Харківська міська ТВК на підставі рішення вищого керівного органу партії зобов'язана визнати обраними наступних за черговістю кандидатів у депутати.

Він звернувся до ТВК зарахувати двох депутатів замість вибулих. До цього часу він попросив Ігоря Терехова позбавити Роженка та Сироти можливості голосувати

На сьогоднішній сесії Роженка та Сироти не було.

Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано «Партію Шарія», заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

24 вересня СБУ оголосила підозру керівництву «партії Шарія».

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Також політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.