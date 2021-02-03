СБУ викрила у Харкові конвертцентр з обігом у 5 млрд гривень

В офісах і за місцем проживання фігурантів оперативники провели обшуки

Ділки проводили безтоварні операції, які спричинили збитки держбюджету в особливо великих розмірах

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.

Як заявили у СБУ, його загальний оберт становив понад 5 млрд гривень.

«До функціонування конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так зване податкове скручування, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах», — пояснили у спецслужбі.

Під час цілої низки обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів оперативники вилучили грошові кошти, понад 50 печаток фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність.

Напередодні також столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр. Незаконні послуги надавалися групою осіб протягом 2018-2020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками фіктивності. Загальний обсяг проконвертованих коштів за два роки склав понад 210 млн грн, втрати державного бюджету – близько 35 млн грн.

Наприкінці минулого року у Львові СБУ викрила масштабний конвертцентр з обігом 20 мільярдів на рік.