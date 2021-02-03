Блокування каналів Медведчука. Зеленський назвав усіх причетних до цього рішення

За словами президента, до ухвалення санкцій причетні представники громадянського суспільства

Президент України Володимир Зеленський вдячний членам Ради національної безпеки й оборони за відповідальну та швидку реакцію щодо введення санкції щодо телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK. Свою вдячність він висловив на сторінці в мережі Facebook.

«Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього», – написав Зеленський.

Він додав, що до ухвалення санкцій причетні і представники громадянського суспільства. «Вони абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО. Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку», – уточнив він.

Раніше Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою.

Нагадаємо, рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.