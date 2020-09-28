Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді генерала Шайтанова



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Валерій Шайтанов підозрюється державній зраді та тероризмі Фото: Ґрати

Арешт Шайтанову продовжили до 25 листопада

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишньому заступнику командира Центру спеціальних операцій, генерал-майору СБУ Валерієві Шайтанову.

Про це «Ґратам» розповів один із його адвокатів Георгій Тігішвілі.

Арешт Шайтанову продовжили до 25 листопада. Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Олена Мєлєшак.

Шайтанов підозрюється державній зраді та тероризмі.

Нагадаємо, генерал СБУ Валерій Шайтанов був викритий контррозвідкою та затриманий 14 квітня 2020 року за здійснення розвідувальної й терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України.

15 квітня Шевченківським районним судом Києва Шайтановуу обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

16 квітня контррозвідники СБУ затримали у Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій «А» СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Встановлено, що за завданням російських спецслужб Шайтанов планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Також повідомлялось, що генерал-зрадник готував замах на очільника МВС Арсена Авакова.