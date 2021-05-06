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    СБУ заблокувала канал нелегальних пасажирських перевезень на Донбасі

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    Правоохоронці викрили учасників незаконної схеми перевезень у пункті пропуску Гоптівка - СБУ заблокувала канал нелегальних пасажирських перевезень на Донбасі
    Правоохоронці викрили учасників незаконної схеми перевезень у пункті пропуску Гоптівка
    Фото: Уніан

    Організатори використовували «маршрут» через територію РФ

    Служба безпеки України заблокувала канал незаконних пасажирських перевезень із території окупованих районів Донецької та Луганської областей до Харківської та Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку.

    «Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували «маршрут» через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону. Згідно з отриманими даними, організатором протиправної діяльності є житель Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власних мікроавтобуси. Щомісяця ділки здійснювали до п'яти рейсових поїздок», – повідомляє пресслужба СБУ.

    Зазначається, що згідно з оперативною інформацією частину коштів від нелегального бізнесу порушники виплачували до «бюджету» незаконних збройних формувань.

    Правоохоронці викрили транспортні засоби учасників схеми у пункті пропуску Гоптівка. Наразі один із зловмисників затриманий, йому повідомлено про підозру.

    У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи з блокування схеми проводило Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Держприкордонслужбою та під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

    Теги: Донбас СБУ ОРДЛО розслідування окуповані території транспорт перевезення
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