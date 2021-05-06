СБУ заблокувала канал нелегальних пасажирських перевезень на Донбасі
Організатори використовували «маршрут» через територію РФ
Служба безпеки України заблокувала канал незаконних пасажирських перевезень із території окупованих районів Донецької та Луганської областей до Харківської та Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку.
«Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували «маршрут» через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону. Згідно з отриманими даними, організатором протиправної діяльності є житель Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власних мікроавтобуси. Щомісяця ділки здійснювали до п'яти рейсових поїздок», – повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що згідно з оперативною інформацією частину коштів від нелегального бізнесу порушники виплачували до «бюджету» незаконних збройних формувань.
Правоохоронці викрили транспортні засоби учасників схеми у пункті пропуску Гоптівка. Наразі один із зловмисників затриманий, йому повідомлено про підозру.
У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з блокування схеми проводило Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Держприкордонслужбою та під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.