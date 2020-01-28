У Рівному СБУ заблокувала збут небезпечного для життя алкоголю (фото, відео)



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Фото: пресцентр СБУ

Збували контрафакт під виглядом продукції відомих марок через мережу роздрібної торгівлі регіону

У Рівному Служба безпеки України блокувала масштабний збут небезпечної для здоров’я та життя громадян контрафактної алкогольної продукції. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що троє мешканців обласного центру закуповували алкосурогат у підпільних виробників із Чернігівщини.

Підробку зберігали на восьми орендованих складських приміщеннях, розташованих у Рівному. Збували контрафакт під виглядом продукції відомих марок через мережу роздрібної торгівлі регіону.

Під час обшуків за місцями зберігання фальсифікату вилучено понад 48 тис. пляшок різної ємності із підготовленою до продажу підробкою, більше ніж 2,5 т горілчаної продукції, 200 літрів контрафактного коньяку, а також понад 800 літрів спирту.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить 4 млн гривень. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження контрафакту та особи, причетні до його виготовлення та реалізації.

Заходи із протидії тінізації економіки через нелегальний продаж підакцизних товарів проводилися спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.