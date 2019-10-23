Псевдопосадовцю Офісу президента оголошено підозру



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Правоохоронці затримали шахрая на вулиці Банковій Фото: СБУ

Шахраю загрожує позбавлення волі на термін до 12 років

Оголошено про підозру затриманому СБУ псевдопосадовцю Офісу президента, який торгував посадами в органах влади.

Про це 23 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник за 150 тисяч доларів обіцяв «допомогу» кандидату на посаду голови однієї з райдержадміністрацій Київщини, який проходив конкурс за проектом Lift. Чоловік посилався на власні зв’язки та запевняв, що питання начебто вирішуються безпосередньо через керівництво Офісу.

Правоохоронці затримали шахрая на вулиці Банковій, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання першої частини грошей у розмірі 27 тисяч євро та 80 тисяч гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Напередодні про затримання шахрая повідомили у Генеральній прокуратурі.