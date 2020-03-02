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    Поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу торгівлі наркотиками (фото)

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    Затримано дев&rsquo;ять учасників злочинного угруповання - Поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу торгівлі наркотиками (фото)
    Затримано дев’ять учасників злочинного угруповання
    Фото: МВС

    Правоохоронці вилучили наркотичних речовин вартістю 110 млн грн

    Правоохоронці поліції Києва викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Твіттері.

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    Затримано дев’ять учасників організованої злочинної групи.

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    Поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу торгівлі наркотиками (фото)
    Поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу торгівлі наркотиками (фото)
    Поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу торгівлі наркотиками (фото)
    Поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу торгівлі наркотиками (фото)

    Поліцейські вилучили близько 300 кг наркотичних речовин та понад 2 тонни прекурсорів вартістю 110 млн грн.

    Наразі триває комплекс слідчо-оперативних дій.

    Національна поліція України МВС Київ кримінал Арсен Аваков наркотики злочин
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