Поліція Києва викрила найбільшу в Україні мережу торгівлі наркотиками (фото)
Затримано дев’ять учасників злочинного угруповання
Фото: МВС
Правоохоронці вилучили наркотичних речовин вартістю 110 млн грн
Правоохоронці поліції Києва викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Твіттері.
Затримано дев’ять учасників організованої злочинної групи.
Поліцейські вилучили близько 300 кг наркотичних речовин та понад 2 тонни прекурсорів вартістю 110 млн грн.
Наразі триває комплекс слідчо-оперативних дій.