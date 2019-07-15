СБУ затримала спільника терористів «ДНР/ЛНР»



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Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Співробітники Служби безпеки України задокументували та локалізували протиправний механізм сприяння діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це 15 липня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що кілька українських громадян за погодженням із представниками псевдореспублік зареєстрували на тимчасово окупованих територіях комерційні структури для надання послуг «націоналізованим» підприємствам у так званих «ДНР/ЛНР».

«Сприяння надавалось, у тому числі воєнізованому формуванню «МЧС ДНР», зокрема здійснювався ремонт, технічне обслуговування машин та монтаж обладнання і устаткування. При цьому зареєстровані приватні підприємства систематично сплачували «податки» до псевдобюджетів терористичних організацій», - заявили в СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували, що від функціонування протиправної схеми представники терористичних організацій отримували фінансові надходження до псевдобюджетів та використовували їх, зокрема, для фінансування незаконних воєнізованих формувань.

«Правоохоронці затримали організатора протиправної оборудки, який постійно проживав на тимчасово окупованих територіях, коли він прибув на підконтрольну українській владі територію», - заявили в СБУ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.