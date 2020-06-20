На колишню полонену донецьких бойовиків скоїли напад



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Це вже не перша спроба нападу на жінку

Жінка підірвалась на розтяжці поблизу свого будинку

На колишню полонену так званої «ДНР» Валентину Бучок було скоєно напад – жінка підірвалась на розтяжці у себе на подвір’ї. Про це 20 червня зранку повідомив керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко у Facebook.

Як зазначається, інцидент трапився поблизу Костянтинівки Донецької області.

«Здійснено напад на Валентину Бучок. Валентина, колишня полонена «ДНР», в’язниці МГБ ДНР «Ізоляція» сьогодні зранку підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї вдома в селі», – зазначив Щербаченко.

За його словами, це вже не перша спроба нападу на жінку.

«Валентина відверто і безстрашно свідчить про злочини т.зв «ДНР»,а також веде судовий процес проти корпорації ДТЕК. Це вже не перша спроба замаху на Валентину. Попередні замахи лишилися нерозслідуваними правоохоронними органами», – додав керівник Східноукраїнського центру.

За попередніми даними, жінка жива та перебуває під наглядом лікарів. Подробиці щодо стану її здоров’я не повідомили, однак Щербаченко зазначив, що поранена Валентина могла говорити.

Інформацію про напад підтвердила також працівниця «Червоного хреста України» Тетяна Борисенко.

Валентина Бучок є свідком у справах про злочини так званої «ДНР», а також судиться з корпорацією ДТЕК. У 2017-му члени «ДНР» звинуватили жінку у шпигунстві й майже рік катували в полоні.

У жовтні 2019 до будинку постраждалої підкинули гранату, однак винних досі не знайшли.