СБУ затримала в Одесі чиновницю, яка вимагала хабарі за реєстрацію нерухомості



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Вилучений хабар

Посадовець систематично вимагала від громадян гроші за реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах високопосадовця Одеської філії комунального підприємства з реєстрації нерухомості.

Про це повідомила прес-служба СБУ в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагала від громадян гроші за реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна на території регіону.

«Вартість своїх «послуг» зловмисниця оцінювала від 500 до 10 тисяч доларів США в залежності від складності та термінів оформлення. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання шести тисяч американських доларів за реєстрацію розділення приватних будівель, які знаходяться за однією юридичною адресою», - додали в СБУ.

Співробітники СБУ затримали посадовця на робочому місці під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно з прокуратурою, резюмували в СБУ.

До слова, цього тижня силовики затримали головного інспектора Закарпатської митниці на хабарі.