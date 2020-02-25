Аваков заявив, що температуру будуть міряти всім, хто прибуває в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі, якщо фахівці зафіксують людину із підвищеною температурою й початковими ознаками захворювання – її відправлятимуть на додаткові обстеження Фото: EPA-EFE

Перевірку проводитимуть силами Державної прикордонної служби і міністерства охорони здоров’я

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що влада України ухвалила рішення проводити температурний скринінг усіх громадян, як прибувають на територію країни.

Аваков сказав про це 25 лютого на засіданні координаційної наради під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації по контролю за коронавірусом, йдеться в повідомленні на сайті МВС.

За словами міністра, перевірку проводитимуть силами Державної прикордонної служби і міністерства охорони здоров’я.

«Температурний скринінг є обов’язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країну світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а загалом на кордоні 232. Сьогодні, до прикладу, такими групами було на пункті пропуску «Тиса» оглянуто близько 1000 осіб. Окрім цього, ми плануємо запровадити температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей», – сказав Аваков.

Він додав, групи із прикордонників і медиків будуть чергувати позмінно, і всі вони забезпечені необхідними засобами захисту.

У разі, якщо фахівці зафіксують людину із підвищеною температурою й початковими ознаками захворювання – її відправлятимуть на додаткові обстеження, додали в МВС.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, станом на зараз ситуація перебуває «повністю під контролем» відповідних служб у цілодобовому режимі.

«Області звітують кожного дня о 8:00 ранку та о 16:00. Ми не очікуємо жодних несподіванок. Завтра на 10:00 усі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити усі медичні заклади, які, у разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих», – сказав Данілов.

Напередодні в прикордонслужбі повідомили, що температуру будуть міряти на в'їзді в Україну тим, хто прибуватиме з Італії, де стався найбільший в Європі спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.