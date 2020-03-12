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    Секретар РНБО: Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу

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    Олексій Данилов: можливість донесення своєї позиції щодо найскладніших і найпроблемніших питань &ndash; невід&rsquo;ємна риса суспільства вільних людей - Секретар РНБО: Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу
    Олексій Данилов: можливість донесення своєї позиції щодо найскладніших і найпроблемніших питань – невід’ємна риса суспільства вільних людей

    Олексій Данилов наголосив, що кожен з його 11 позаштатних радників має свою власну позицію

    Один із позаштатних радників секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо не уповноважений представляти позицію Радбезу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

    «Також вчергове хочу наголосити, що Сивохо є одним із моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь яких питань - чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших», - написав Данилов у Facebook.

    Водночас cекретар РНБО наголосив, що кожен з його 11 позаштатних радників має свою власну позицію. «І тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію», - підкреслив Данилов.

    Секретар РНБО додав, що можливість донесення своєї позиції щодо найскладніших і найпроблемніших питань – невід’ємна риса суспільства вільних людей.

    «Дискусія - це нормальний процес для будь- якої країни, яка вважає себе демократичною. Застосування фізичної сили, образи починаются там, де закінчуются аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сивохою під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими», - підсумував він.

    Як повідомлялося раніше, у Києві сталися сутички на презентації Національної платформи примирення. Зазначається, що зіткнення почалися після заяви радника голови РНБО Сергія Сивохо про те, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації.

    Згодом у соцсережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу. 

    РНБО війна Азов гібридна війна поліція Сергій Сивохо Олексій Данилов
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