Секретарем Одеської міськради став кандидат, якого запропонував мер Труханов

Ігор Коваль народився в Одесі у 1955 році

Кандидатуру колишнього ректора Одеського національного університету ім. Мечникова Ігоря Коваля, представника партії «Слуга народу» підтримали одноголосно 39 депутатів

Одеська міська рада сьогодні, 2 грудня, забралася на II позачергову сесію VІІI скликання.

Депутати Одеської міської ради підтримали кандидатуру колишнього ректора Одеського національного університету ім. Мечникова Ігоря Коваля, пердставника партії «Слуга народу» на посаду секретаря міської ради. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За кандидатуру, яку запропонував Одеський міський голова Геннадій Труханов проголосували 39 депутатів, проти 0, недійсних 0.

До відома, Ігор Коваль народився 27 лютого 1955 року в Одесі.

У 1972 році закінчив середню школу № 3 (Маріїнська гімназія).

У 1978 році закінчив історичний факультет ОДУ імені Мечникова. У 1982 захистив кандидатську дисертацію в КДУ ім. Шевченко.

1978-1983 - асистент кафедри нової та новітньої історії.

1987-1996 - старший викладач, доцент кафедри нової та новітньої історії, виконуючий обов'язки заступника декана історичного факультету ОНУ ім. Мечникова.

З 1996 року - директор інституту соціальних наук ОНУ імені Мечникова. Захистив докторську дисертацію на тему «Концептуальне оформлення східноєвропейської політики США на початку процесу глобальних трансформацій» в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Київ).

У 2000 році отримав вчений ступінь доктора політичних наук. З 2001 року - професор.

У 2010 році обраний ректором Одеського національного університету імені Мечникова.

У 2015 році обраний на другий термін.

Зазначимо, що після обрання Ігор Коваль за законом не може поєднувати посади секретаря міськради та ректора, тому 27 листопада звільнився з посади ректора.

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