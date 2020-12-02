«Слуги народу» очікують сьогодні на засіданні фракції Шмигаля і Марченка

Під час засідання відбудеться обговорення бюджету-2021

Народні депутати зі «Слуги народу» на сьогоднішнє засідання фракції запросили прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів України Сергія Марченка. Про це в своєму Telegram-каналі написав нардеп Олександр Качура.

За його словами, під час засідання відбудеться обговорення бюджету-2021.

Засідання заплановане сьогодні на 18.30.

Обговорюватися кілька законопроектів, у тому числі і законопроєкт про брехню в деклараціях.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністрни Денис Шмигаль заявив, що проєкт бюджету на 2021 рік залишився реалістичним для виконання і збалансованим в частині доходів і витрат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.