Селищна голова Нових Санжар: санаторій Нацгвардії, де розмістять евакуйованих, розташований у центрі селища



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Медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари» не призначений для проходження карантину для евакуйованих із Китаю громадян, запевняє селищна голова Нових Санжар Фото: «канал 24»

У Нових Санжарах побоюються, що евакуйованих із Китаю розмістять не в спеціалізованому для карантину медзакладі

Медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари», де планується розмістити евакуйованих з Китаю громадян, розташований у центрі селища. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила селищна голова Нових Санжар Інна Корба.

На думку очільниці селища ті, хто ухвалювали рішення розмістити евакуйованих з Китаю людей у Нових Санжарах, не знають і не розуміють, де знаходиться медичний центр. «Він розташований у центрі селища, через паркан від нього багатоповерхові будинки, де живуть люди. У них каналізація підключена до міської мережі, у нас відкриті поля фільтрації. Люди тут не можуть перебувати, бо тут їм не можуть надавати необхідні медичні послуги… Це лікувально-оздоровчий санаторій незакритого типу. Саме тому народ збурений», - запевняє селищна голова.

Як повідомляв «Главком», Інна Коба зізналася, що про рішення центральної влади розмістити у Нових Санжарах громадян, які прибули з Китаю, дізналася із повідомлень у соцмережі Facebook. Те, що відбувається у селищі нині очільниця селищної ради називає спецоперацією. Окрім того, нібито ані голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, ані очільник Новосанжарської районної державної адміністрації Владислав Васюта до останнього часу не знали про те, що евакуйованих із Китаю громадян центральна влада планує розмістити у медзакладі Нацгвардії у Нових Санжарах.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції везуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.