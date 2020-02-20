Коронавірусні протести на Полтавщині. Селищна голова Нових Санжар заявила про спецоперацію



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Селищна голова Нових Санжар заявила про спецоперацію Фото: канал 24

«Те, що є зараз у Нових Санжарах, ні до чого хорошого не призведе»

Те, що відбувається у Нових Санжарах, нагадує спецоперацію. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила селищна голова Інна Коба.

Вона повідомила, що у першій половині дня у четвер, 20 лютого, мала дві зустрічі з головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим. «Я запропонувала йому разом підійти до людей. Казала, що давайте не брехати, а говорити людям правду, як вона є. І тоді, можливо, вони задумаються. Бо ««««, - сказала голова селищної ради.

Як повідомляв «Главком», Інна Коба зізналася, що про рішення центральної влади розмістити у Нових Санжарах громадян, які прибули з Китаю, дізналася із повідомлень у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції везуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.



