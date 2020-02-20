Коронавірусні протести. Полтавські чиновники божаться: не знали, що до них везуть евакуюваних з Китаю



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Глава МВС Арсен Аваков і очільник Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов прибули до Нових Санжар Фото: Полтавська ОДА

Влада Нових Санжар не вірить, що очільники області не знали про план розмістити у селищі евакуйованих з Китаю громадян

Ані голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, ані очільник Новосанжарської районної державної адміністрації Владислав Васюта нібито не знали про те, що евакуйованих із Китаю громадян влада планує розмістити у медзакладі Нацгвардії у Нових Санжарах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова селищної ради Нових Санжар Інна Коба.

Зі спілкування з очільником області пані Коба дізналася, що нібито пан Синєгубов сам дізнався про рішення центральної влади привезти евакуйованих з Китаю до Нових Санжар о 7:00. «Я запитала, чому органи місцевого самоврядування не надали інформацію, адже люди ідуть до мене, а я не знаю, що говорити. Адже я тут єдина людина з влади, до якої можна прийти, додзвонитися… Якщо була інформація про те, що будуть везти людей до нас, до санаторію Нацгвардії, чому не повідомили нам? Чому не повідомили селищну раду? Я не думаю, що на рівні області не знали, що буде така ситуація», - переповіла вона зміст розмови з керівником області.

Селищна голова також повідомила, що обласна влада нині намагається переконати місцевих мешканців, що усі громадяни, які прибули з Китаю, не хворі. Але громадськість словам не вірить.

Як повідомляв «Главком», Інна Коба зізналася, що про рішення центральної влади розмістити у Нових Санжарах громадян, які прибули з Китаю, дізналася із повідомлень у соцмережі Facebook. Те, що відбувається у селищі нині очільниця селищної ради називає спецоперацією.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції везуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.