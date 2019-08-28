Семерак: ліквідація Держекоінспекції – планове рішення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Остап Семерак під час робочого візиту на Гуцульщину

Згідно з постановою уряду, природоохоронна служба повинна об’єднати вісім інспекцій в один контролюючий орган

Міністр екології Остап Семерак розповів, що ідея ліквідації Державної екоінспекції не була спонтанною. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Реформа Державної екологічної інспекції була підтримана в 2018 році рішенням Кабінету міністрів, яке я запропонував. Тоді був ухвалений план, який передбачав у серпні 2019 року ліквідацію Держекоінспекції та створення нового органу природоохоронної служби. Перед цим розробили законопроєкт №9336 «Про державну природоохоронну службу». Зверніть увагу, що документ був зареєстрований як депутатський законопроект, а не урядовий. Бо інші міністерства, які відповідно до цього законопроекту втрачають функції контролю інспектування, виступали проти. Але навіть таким шляхом, через депутатів, мені не вдавалося включити цей законопроект до порядку денного парламенту», - розповів міністр.

Семерак зазначив, що законопроект почали критикувати деякі експерти, отже він не потрапив до сесійної зали, і нині це вже буде питання нової Верховної Ради.

«Згідно з постановою уряду, природоохоронна служба повинна об’єднати вісім інспекцій в один контролюючий орган. І насправді це гарний пас до тих людей, які прийдуть в уряд працювати. Бо вони можуть мати швидку перемогу там, де ми добре попрацювали», - підкреслив міністр.

Він також розповів, що зарплата екологічного інспектора має бути прирівняна до зарплати в реформованій поліції.

«Нині заробітна плата інспектора – 5 тис. грн, що є ціною одного стовбура бука, який мародери ріжуть в українських Карпатах», - зазначив чиновник.

Він також відмітив, що новий екоінспектор повинен пройти конкурс, без автоматичного переводу зі старої служби на нову. І повноваження теж суттєво реформуються.

«Як нині відбувається? Припустимо, є підприємство, що забруднює навколишнє середовище. Хтось це помітив, поскаржився в інспекцію, інспекція прийшла з позаплановою або плановою перевіркою. У нинішньому форматі законодавства власник може не пустити інспектора на перевірку. Яке покарання? Жодного. Я вже не кажу про те, що коли інспектор приходить на перевірку, навіть позапланову, він повинен за два тижні попередити керівництво підприємства. До того ж у вихідні екоінспектори не працюють, а шкідливі підприємства в ці дні вночі якраз і збільшують викиди», - розповів Семерак.