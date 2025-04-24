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Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
У 2020 році Папа Римський Франциск наказав Беччіу відмовитися від своїх кардинальських привілеїв
фото з відкритих джерел

Засуджений кардинал претендує на участь у конклаві

Кардинал Джованні Анджело Беччіу, засуджений Ватиканом за фінансові злочини, заявив, що має право брати участь у майбутньому конклаві, незважаючи на те, що його офіційно позбавили «прав і привілеїв» кардинала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У 2020 році Папа Римський Франциск наказав Беччіу відмовитися від своїх кардинальських привілеїв після того, як він був втягнутий у фінансовий скандал, пов’язаний із катастрофічними інвестиціями Святого Престолу в нерухомість у Лондоні. Ці угоди призвели до втрати десятків мільйонів доларів.

Беччіу, який раніше обіймав посаду «sostituto» у Державному секретаріаті Святого Престолу, еквівалент папського керівника апарату, мав величезну владу в центральному уряді церкви. Пізніше його перевели на посаду керівника департаменту створення святих. У 2023 році він став першим кардиналом, засудженим кримінальним судом Ватикану, отримавши вирок у вигляді п’яти з половиною років ув’язнення за розтрату та шахрайство.

Попри це, Беччіу подав апеляцію, яка наразі розглядається. Йому дозволено залишатися у своїй квартирі у Ватикані, поки триває судовий процес. Хоча прес-служба Святого Престолу зазначила його як «невиборця», сам кардинал заявив, що «не було чіткого бажання виключити мене з конклаву або прохання про мою явну відмову в письмовій формі».

Доля участі Беччіу у конклаві, ймовірно, буде вирішена деканом Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре та кардиналом П’єтро Паролін, які спостерігатимуть за ходом виборів у Сикстинській капелі. На даний момент є 135 кардиналів, які мають право голосувати на виборах Папи, і Беччіу, якому 76 років, технічно відповідає віковим критеріям.

Папа Франциск, який прагнув очистити фінанси Ватикану, змінив законодавство, щоб гарантувати, що навіть кардинали можуть бути засуджені ватиканським трибуналом. Розслідування щодо Беччіу зосереджувалося на його ролі у фінансових операціях, які завдали значних збитків церкві.

Нагадаємо, Конклав – найдавніший і найтаємничіший ритуал Католицької Церкви. Після смерті або зречення Папи Римського Католицька Церква вступає у період, відомий як Sede Vacante (вакантний престол). У цей час управління Церквою переходить до Колегії кардиналів, а всі офіційні справи тимчасово координує кардинал-камерленго. Цей період триває приблизно 15–20 днів, протягом яких проводяться жалобні церемонії, організовуються похорони та готуються до виборів нового Папи.

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Теги: Ватикан вибори Папа Римський

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