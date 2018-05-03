Сенатор Маккейн закликав до кібератак проти Росії

На думку Маккейна, лише пропорційна відповідь змусить РФ серйозно пожалкувати за атаку на американську демократію

Сенатор від штату Аризона і керівник Комітету Сенату із питань збройних сил Джон Маккейн в своїй новій книзі «The Restless Wave» написав про те, що США повинні серйозно розглянути можливість провести щодо РФ кібератаки за втручання в американські вибори 2016 року. Тим самим, на думку американського сенатора, Вашингтон може послати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters

На думку Маккейна, лише пропорційна відповідь змусить РФ серйозно пожалкувати за атаку на американську демократію

Сенатор від штату Аризона і керівник Комітету Сенату із питань збройних сил Джон Маккейн в своїй новій книзі «The Restless Wave» написав про те, що США повинні серйозно розглянути можливість провести щодо РФ кібератаки за втручання в американські вибори 2016 року.

Тим самим, на думку американського сенатора, Вашингтон може послати Москві відповідний сигнал, пише видання Defense News.

Маккейн вважає, що поки президент Росії Володимир Путін не пожалкує про своє рішення втрутитися в вибори 2016 року, РФ знову буде здійснювати подібні кроки. На думку сенатора, лише пропорційна відповідь змусить РФ серйозно пожалкувати за атаку на американську демократію.

Маккейн вважає, що потенціал США щодо проведення кібератак має в тому числі використовуватися, щоб показати масштаби корупції в РФ.

Нагадаємо, 27 квітня після тривалого розслідування була оприлюднена доповідь Комітету з розвідки Палати представників США, який не знайшов доказів того, що кампанія Дональда Трампа під час виборів президента у 2016 році мала зв’язки з Росією.