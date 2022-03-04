Сенатори пропонують Байдену, як врятувати українські міста без запровадження безполітної зони

Російська авіація та ракети завдають постійних ударів по українсмких цивільних об’єктах, жертвами чого є все більша кількість цивільних українців

2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Американські сенатори, які входять до групи підтримки України, намагаються переконати президента США Джо Байдена надати Україні гуманітарну повітряну допомогу. Про це йдеться в повідомленні, яке є в розпорядженні «Радіо Свобода».

«Це має врятувати українські міста, які перебувають в облозі, а також стримати авіаудари Путіна», – вважають сенатори.

2 березня сенатор Марко Рубіо надіслав лист президенту США Джо Байдену із проханням терміново надіслати літаки із гуманітарною допомогою до українських міст, які перебувають під російською блокадою. У США є критики цієї пропозиції через страх загострення конфлікту з Російською Федерацією. Сенатор Рубіо запропонував мінімізувати ризики ескалації шляхом встановлення прямої телефонної лінії між оборонними відомствами США та Росії, а також залученням третьої держави – Ватикану, Ізраїлю чи будь-якої іншої країни, яка не входить до НАТО та не повʼязана з Росією.

3 березня зі зверненням з ідеєю надати гуманітарну повітряну допомогу Україні у Сенаті виступив і лідер парламентської більшості Дік Дурбін.

Раніше США надавали гуманітарну повітряну допомогу Грузії. У 2008 році американські літаки прибули до Тбілісі, щоб стримати просування Путіна всередину країни. Присутність літаків США є запобіжником від обстрілів території, на якій вони перебувають, вважають сенатори.

Адміністрація Байдена незмінно негативно відповідає на прохання про запровадження так званої «безполітної зони» над Україною, оскільки побоюється, що в такому разі літаки США будуть змушені в небі над Україною збивати російські літаки, а це означає прямий конфлікт між двома ядерними державами.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

«Ми, люди в усьому світі, просимо країни-члени НАТО та дружні для України країни закрити повітряний простір над Україною та розмістити в Україні миротворчі війська, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ», – йшлося у петиції.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що президент і наша дипломатія дуже потужно працюють над тим, щоб небо таки закрили.

«Якщо ми цього не зробимо – наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один», – сказав Данілов.

Нагадаємо, що в Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.