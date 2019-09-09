Сенцов попередив про фейкові акаунти в соцмережах



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Олег Сенцов має лише акаунт у Фейсбуці

У Твіттері фейковий акаунт, але мені відмовляється вірити навіть адміністрація Фейсбук - повідомив Сенцов

Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов напередодні почав вести сторінку у соціальній мережі Фейсбук, на якій був відсутній від дня арешту в 2014 році.

«Невелика інформація стосовно моєї присутності в інтернеті. Це моя офіційна і єдина сторінка. В інших соцмережах і месенджерах я не представлений. Цю сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей, з якими знайомий особисто, спілкуюся або працюю. Дякую за увагу і розуміння. Всім гарного дня!», - написав Сенцов, про що повідомляв Главком.

Пізніше він опублікував ще один пост, в якому попередив про фейковість його сторінки в Твіттері.

«У Твіттері фейковий акаунт, але мені відмовляється вірити навіть адміністрація Фейсбук, пропонуючи більше писати про себе, щоб отримати синю галочку. Але що поробиш - не всі публічні особи ведуть публічне життя. Сподіваюся, після цього фото сумніви будуть усунені», - додав Сенцов.

Як повідомлялося, звільненим напередодні із російського полону Олегу Сенцову та Олександру Кольченку надали тимчасове житло, у перспективі вони отримають постійне.

У суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

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