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    Обмін полоненими

    Денісова: Сенцов та Кольченко отримали тимчасове житло

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    <p>Людмила Денісова та Володимир Зеленський в аеропорту після прильоту українських в&rsquo;язнів з Росії</p> - Денісова: Сенцов та Кольченко отримали тимчасове житло

    Людмила Денісова та Володимир Зеленський в аеропорту після прильоту українських в’язнів з Росії

    Фото УНІАН

    Президент вже поставив відповідне завдання – Денісова

    Звільненим напередодні із російського полону Олегу Сенцову та Олександру Кольченку надали тимчасове житло, у перспективі вони отримають постійне.

    Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає ВВС Україна

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    «От зараз вони в лікарні, ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченка. Щодо постійного житла – ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання», – зазначила Денісова.

    Вона також наголосила, що «безумовно, їм повертатися туди (Крим – ред.) не можна», але в обох є родини.

    «Наприклад, у Олега Сенцова є мама, дітки, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати», – додала омбудсмен.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Денісова прокоментувала ідею Москалькової закрити справи проти в’язнів.

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