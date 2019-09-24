В СБУ заявили, що не забороняли Вишинському в'їзд до України



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Кирило Вишинський Фото: ВВС

Питання щодо заборони в’їзду в Україну запитуваній особі не розглядалося

У Службі безпеки України заявили, що не забороняли керівнику «РИА Новости Украина« Кирилу Вишинському в'їзд на територію української держави.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ на запит УНН.

«Відповідно до статті 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну. Враховуючи викладене, питання щодо заборони в’їзду в Україну запитуваній особі не розглядалося», – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше Кирило Вишинський, який повернувся до Росії в рамках обміну утримуваними особами між Москвою і Києвом, заявив, що повернеться в Україну, щоб довести свою невинуватість, як тільки буде зрозуміла дата суду в Києві.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Вишинський дав згоду на добровільну участь у процесі взаємного звільнення утримуваних в РФ і Україні осіб і на готовність до переміщення за межі України і 7 вересня прилетів в РФ разом з іншими особами за списком.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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