Сенцов заявив, що не готовий їздити на окупований Донбас, аби звільняти в'язнів



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Олег Сенцов та Олександр Кольченко на пресконференції в Українському домі Фото: Михайло Глуховський, Главком

Відповідаючи на питання за яких умов він поїде на окупований Донбас, Сензов заявив: «Лише на танках»

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що не готовий їздити на окупований Донбас, аби звільняти в'язнів. Про це він сказав на пресконференції в Українському домі, відповідаючи на питання «Главкома», чи готовий він як Надія Савченко їздити на Донбас, аби допомогти звільненню полонених українців.

Відповідаючи на питання за яких умов він поїде на окупований Донбас, Сензов заявив: «Лише на танках, як і в Крим».

Нагадаємо, народний депутат України Надія Савченко, виступаючи в сесійній залі ПАРЄ у жовтні 2016 року, заявила, що відвідувала окуповані території та спілкувалася з людьми, які її ув'язнювали.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.