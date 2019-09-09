Сенцова і Кольченка викликатимуть для свідчень у прокуратуру АР Крим



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Сенцов із донькою Аліною під час зустрічі звільнених бранців у Києві 7 вересня

Процесуальні дії проводитимуть після того, як бранців Кремля завершать оглядати лікарі

Прокуратура Криму викликатиме для свідчень звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка у справі про їхнє викрадення весною 2014 року на окупованому Росією півострові.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на речницю прокуратури Криму Катерину Діденко.

Процесуальні дії проводитимуть після того, як бранців Кремля завершать оглядати лікарі.

У справі про викрадення Сенцову і Кольченку мають надати статус потерпілих, заявила Діденко.

Як відомо, у справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений у 2016 році Геннадій Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова попри розшук ФСБ, Микита Боркін.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Сенцов уже з’явився у соцмережах та вже поділився першими дописами.