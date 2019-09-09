Сенцова і Кольченка викликатимуть для свідчень у прокуратуру АР Крим
Процесуальні дії проводитимуть після того, як бранців Кремля завершать оглядати лікарі
Прокуратура Криму викликатиме для свідчень звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка у справі про їхнє викрадення весною 2014 року на окупованому Росією півострові.
Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на речницю прокуратури Криму Катерину Діденко.
Процесуальні дії проводитимуть після того, як бранців Кремля завершать оглядати лікарі.
У справі про викрадення Сенцову і Кольченку мають надати статус потерпілих, заявила Діденко.
Як відомо, у справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений у 2016 році Геннадій Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова попри розшук ФСБ, Микита Боркін.
Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.
Сенцов уже з’явився у соцмережах та вже поділився першими дописами.