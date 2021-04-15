Ескалація – не перешкода. Серіал дітища Зеленського крутять на російському каналі

Гумористичний серіал «Папік-2» виробництва «Квартал 95» крутять на російському каналі

Серіал «Папік-2», який зняла компанія президента України Володимира Зеленського «Квартал 95» увійшов у топ-5 найкращих програм російського телебачення. Це дані за 5–11 квітня. Про це повідомив журналіст Денис Іванеско на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Можна було б пишатися, якби не було війни, або коли б Зеленський не був президентом України. А так виходить, що його компанія торгує з РФ через шведського посередника всупереч санкціям, які сам же наклав на СТС», – розповів Іванеско.

Серіал «Папік-2» у рейтингах переглядів

Нагадаємо, проєкт Кварталу 95 «Ліга сміху» продано російському каналу СТС. За оцінками учасників ринку, студія «Квартал 95», в якій Володимиру Зеленському до президентства належала 18% -а частка, надала права на адаптацію шоу і може отримувати до $15 000 за кожен епізод. Серед основних власників СТС Медіа російські держбанки й друзі Володимира Путіна.

У «Студії «Квартал 95» чітко не відповіли, чи дійсно російський канал СТС купив франшизу на зйомки гумористичної програми «Ліга сміху». Там послалися на співпрацю зі шведським дистриб’ютором Eccho Rights, утім, не підтвердили і не спростували продаж франшизи.

До слова, в програмі «Ліга сміху» виробництва «Квартал 95», яка виходить в ефір на каналі 1+1, регулярно висміюють вакцинацію та її «побічні ефекти». Зокрема, в одному з номерів після щеплення вакциною від коронавірусу курка нібито перетворюється на совок.

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