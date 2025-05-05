Чому Путін не погоджується на компроміс: пояснення ISW

Путін неодноразово стверджував, що український народ є просто підмножиною росіян

Вимоги РФ рівносильні повній капітуляції України

Росія, попри переговори зі Сполученими Штатами Америки, зберігає початкові цілі своєї війни в Україні, які рівносильні капітуляції України. Тому російський диктатор не планує йти на компроміс. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що Росія має вдосталь людських ресурсів і матеріалів, щоби довести війну в Україні до її «логічного завершення з результатом, який потрібен Кремлю».

У звіті нагадали, заяву Путіна, що примирення Росії з українською частиною російського народу є «неминучим». І додали, що Путін неодноразово стверджував, що український народ є просто підмножиною росіян, а не окремою нацією, щоби виправдати вторгнення Росії в Україну й окупацію української території.

«Заяви Путіна свідчать про те, що Росія продовжує оцінювати свою здатність досягнути початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення проросійського уряду в Україні, примушення України до відмови від її прагнень вступити до НАТО й інших блоків безпеки, а також примушення України до масштабних територіальних поступок Росії», – кажуть аналітики.

Експерти наголошують, що ці вимоги рівносильні повній капітуляції України. Росія, ймовірно, продовжуватиме зусилля для досягнення цих цілей військовими та дипломатичними засобами, оскільки російські чиновники продовжують спроби використати здобутки на полі бою для зміцнення своєї переговорної позиції.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.