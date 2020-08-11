«Вічно молода» 81-річна вчителька розкрила секрети своєї краси



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Сьюзан Стенлі-Керролл пішла на пенсію лише місяць тому



Фото: Chiswickw4.com

Щоб залишатися стрункою і привабливою, літня британка займається спортом

«Вічно молода» 81-річна мешканка Лондона, яка пропрацювала 56 років шкільною вчителькою акторської майстерності та англійської мови, розкрила секрети своєї краси.

Її слова наводить британський таблоїд Daily Mail.

Сьюзан Стенлі-Керролл (Susan Stanley-Carroll) пішла на пенсію лише місяць тому.

«Але я не люблю слово пенсія, – зізнається вона. – Я планую і далі вести індивідуальні онлайн-уроки, – на це мене надихнули діти».

За її словами, робота допомагає їй залишатися в тонусі і виглядати молодо.

На 80–річчя Сьюзан зробила татуювання на зап'ясті – ініціали дітей. Тим самим вона виконала свою давню мрію і неабияк здивувала друзів.

«День народження – відмінний привід спробувати щось нове. Мені не було боляче, а сама процедура зайняла близько 45 хвилин», – пояснила вона.

Щоб залишатися стрункою і привабливою, літня британка користується кремами, що омолоджують і займається спортом.

«До карантину я три рази в тиждень відвідувала басейн. Потім я почала по годині в день ходити. Моя денна норма – сім тисяч кроків (приблизно п'ять кілометрів), – розповідає вона. – Ще я займаюся з фітнес–тренером через Zoom».

Сьюзан щодня виділяє 20 хвилин на медитацію. Вона почала практикувати медитацію ще в 1960–х роках, щоб позбутися від страху перед сценою. За її словами, медитація змінила її життя на краще.